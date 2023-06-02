***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.06.2023 18:45
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 31.05.2023 tarih ve 2023 / 20 sayılı kararıyla onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)' nin 33' üncü maddesi gereğince hazırlanmış bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155829
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 155,17
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.051
En Yüksek
5.147
18:0520,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0968
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
18:0522,4863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0295
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
18:051.317,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,43
|Açılış
|: 1.317,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.316,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8969
|20,9012
|% 0,47
|
|Euro
|22,4674
|22,4754
|% -0,18
|
|Sterlin
|25,9634
|26,0936
|% -0,03
|
|Frank
|22,9317
|23,0698
|% 0,27
|
|Riyal
|5,5550
|5,5829
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-15,42
|
|Altın Gr.
|1.319
|1.319
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|9.028
|9.165
|-57,00
|
|Tam
|8.988
|9.222
|-57,79
|
|Yarım
|4.408
|4.523
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.268
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,92
|15,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|1,48
|
Seans Raporu
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