***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2021 09:59
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 111.098.907,37 TRY 95,7749
Halka açık kısım 4.901.092,63 TRY 4,2251
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969716
BIST
10:111.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.414
En Düşük
1.408
10:119,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0404
En Düşük
8,9883
10:1110,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0656
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
10:11511,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,67
|Açılış
|: 511,40
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler10:09
|MERIT
|23,16
|8.354.183
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,79
|13.309.372
|% 9,22
|
|ETILR
|5,45
|72.910
|% 4,81
|
|TACTR
|24,60
|250.625
|% 4,68
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,70
|46.232.900
|% -8,28
|
|YUNSA
|14,98
|3.998.059
|% -5,67
|
|ORGE
|5,74
|353.377
|% -5,28
|
|AYCES
|54,35
|242.107
|% -4,65
|
|GARAN
|9,40
|78.773.290
|% -0,42
|
|TUPRS
|127,30
|73.335.311
|% 1,19
|
|PRKAB
|21,70
|46.232.900
|% -8,28
|
|EKGYO
|1,79
|35.129.995
|% 0,00
|
|FROTO
|163,40
|32.992.486
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,79
|35.129.995
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|31.396.140
|% -0,83
|
|ODAS
|1,52
|19.108.383
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|78.773.290
|% -0,42
|
|IHLAS
|0,55
|3.115.958
|% 0,00
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0238
|9,0285
|% 0,30
|
|Euro
|10,4343
|10,4441
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,2484
|12,3098
|% 0,40
|
|Frank
|9,7189
|9,7774
|% 0,59
|
|Riyal
|2,4029
|2,4149
|% 0,42
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|4,31
|
|Altın Gr.
|511
|511
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|-0,05
|