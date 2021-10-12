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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2021 09:59



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 111.098.907,37 TRY 95,7749
Halka açık kısım 4.901.092,63 TRY 4,2251




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969716


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BIST En Aktif Hisseler10:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 23,16 8.354.183 % 9,97  
KSTUR 226,20 319.394 % 9,97  
EDIP 3,79 13.309.372 % 9,22  
ETILR 5,45 72.910 % 4,81  
TACTR 24,60 250.625 % 4,68  
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10:09 Alış Satış %  
Dolar 9,0238 9,0285 % 0,30  
Euro 10,4343 10,4441 % 0,45  
Sterlin 12,2484 12,3098 % 0,40  
Frank 9,7189 9,7774 % 0,59  
Riyal 2,4029 2,4149 % 0,42  
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10:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.759 4,31  
Altın Gr. 511 511 3,76  
Cumhuriyet 3.351 3.402 3,00  
Tam 3.336 3.420 3,75  
Yarım 1.612 1.654 1,82  
Çeyrek 809 827 0,91  
Gümüş.Ons 22,56 22,59 -0,01  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,03  
B. Petrol 83,60 83,60 -0,05  
Seans Raporu 10:09
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