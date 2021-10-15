***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2021 09:32
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 111.018.754,34 TRY 95,7058
Halka açık kısım 4.981.245,66 TRY 4,2942
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970955
BIST
11:101.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:109,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:1010,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0153
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:10529,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,69
|Açılış
|: 529,53
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,11
BIST En Aktif Hisseler11:10
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,16
|15.381.907
|% 6,26
|
|CEOEM
|10,31
|59.908.284
|% 5,10
|
|GLYHO
|1,92
|37.512.982
|% 4,35
|
|DITAS
|18,50
|13.236.068
|% 3,99
|
|BAYRK
|8,91
|1.427.516
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|134.336.965
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.426.673
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,84
|41.254.459
|% -8,81
|
|GARAN
|9,05
|929.093.120
|% -2,27
|
|TUPRS
|128,20
|339.991.377
|% 2,56
|
|THYAO
|14,37
|239.787.252
|% 0,49
|
|ASELS
|16,54
|208.070.035
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,35
|199.187.045
|% -1,67
|
|GARAN
|9,05
|929.093.120
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,85
|182.897.251
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,35
|199.187.045
|% -1,67
|
|VAKBN
|3,37
|126.609.740
|% -2,32
|
|ODAS
|1,45
|40.492.147
|% 0,69
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1941
|9,1983
|% 0,23
|
|Euro
|10,6831
|10,6886
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,6076
|12,6708
|% 0,72
|
|Frank
|9,9385
|9,9984
|% 0,38
|
|Riyal
|2,4472
|2,4595
|% 0,27
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-6,45
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,41
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,01
|85,01
|1,01
|