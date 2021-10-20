***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2021 09:45
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 110.861.877,34 TRY 95,5706
Halka açık kısım 5.138.122,66 TRY 4,4294
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971519
BIST
12:341.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
12:349,3347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0404
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
12:3410,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0287
|Açılış
|: 10,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
12:34533,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,65
|Açılış
|: 533,27
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler12:34
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|67.385.276
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,46
|10.375.260
|% 8,71
|
|GUBRF
|57,85
|450.194.129
|% 7,13
|
|TSPOR
|3,76
|211.311.952
|% 6,21
|
|BIOEN
|27,00
|127.325.645
|% -10,00
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|MERIT
|27,18
|47.317.565
|% -6,40
|
|THYAO
|14,29
|809.640.482
|% -0,21
|
|GARAN
|9,06
|705.877.721
|% 0,33
|
|GUBRF
|57,85
|450.194.129
|% 7,13
|
|KRDMD
|7,25
|312.352.884
|% 0,69
|
|PETKM
|6,17
|305.969.568
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,43
|299.739.924
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,91
|173.606.827
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|705.877.721
|% 0,33
|
|TSPOR
|3,76
|211.311.952
|% 6,21
|
|THYAO
|14,29
|809.640.482
|% -0,21
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3297
|9,3347
|% 0,43
|
|Euro
|10,8516
|10,8548
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,8020
|12,8662
|% 0,21
|
|Frank
|10,0498
|10,1103
|% 0,24
|
|Riyal
|2,4785
|2,4909
|% 0,37
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,66
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.527
|3.581
|4,00
|
|Tam
|3.513
|3.601
|3,89
|
|Yarım
|1.698
|1.742
|1,89
|
|Çeyrek
|852
|871
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,09
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,58
|