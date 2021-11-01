***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2021 09:23
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 110.187.047,34 TRY 94,9888
Halka açık kısım 5.812.952,66 TRY 5,0112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973320
BIST
10:371.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.526
En Düşük
1.516
10:379,5560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
10:3711,0492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0647
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0130
10:37547,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,19
|Açılış
|: 547,83
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler10:37
|RALYH
|7,15
|27.776.217
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|4.028.477
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|118.650.512
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|95.951.299
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|9.377.486
|% 9,95
|
|EGSER
|14,49
|11.804.553
|% -8,58
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|AKFGY
|6,43
|9.792.363
|% -4,88
|
|PENTA
|216,70
|17.471.016
|% -4,28
|
|BIOEN
|25,22
|32.277.931
|% -4,25
|
|GARAN
|9,89
|426.167.699
|% 0,41
|
|SISE
|8,40
|217.176.417
|% -3,00
|
|GUBRF
|71,45
|202.034.040
|% 3,93
|
|SASA
|30,28
|186.366.975
|% -2,45
|
|THYAO
|15,13
|183.714.956
|% 1,07
|
|GARAN
|9,89
|426.167.699
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,76
|108.788.770
|% 1,10
|
|GSRAY
|3,97
|118.650.512
|% 9,97
|
|TSKB
|1,29
|36.301.075
|% 0,00
|
|SISE
|8,40
|217.176.417
|% -3,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5522
|9,5560
|% -0,35
|
|Euro
|11,0362
|11,0492
|% -0,58
|
|Sterlin
|12,9992
|13,0644
|% -0,61
|
|Frank
|10,3744
|10,4369
|% -0,51
|
|Riyal
|2,5391
|2,5518
|% -0,38
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,94
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|-0,24
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:45ERBOS
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 112.90 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 237 adet işlem
-
10:44BIOEN
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 25.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 093, 633 adet işlem
-
10:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TKFEN, PGSUS
-
10:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 39 kaybederek (% -0.33 ) 1, 330
-
10:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, ZRGYO, DOBUR, HEDEF, RALYH