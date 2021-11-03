***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2021 09:21
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 109.980.372,34 TRY 94,8107
Halka açık kısım 6.019.627,66 TRY 5,1893
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974102
BIST
10:391.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:399,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0340
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:3911,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0432
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:39551,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 551,90
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:39
|IHAAS
|5,06
|15.980.113
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,75
|18.290.093
|% 9,86
|
|ERBOS
|132,80
|87.995.358
|% 8,14
|
|PRKAB
|24,22
|67.229.454
|% 7,84
|
|VERTU
|25,08
|51.852.691
|% 7,27
|
|BASGZ
|31,14
|32.835.975
|% -9,95
|
|CANTE
|12,97
|8.875.917
|% -9,62
|
|KARYE
|19,95
|23.804.518
|% -9,24
|
|DOKTA
|29,20
|238.272
|% -7,18
|
|HEDEF
|3,50
|82.153.328
|% -7,16
|
|GARAN
|10,21
|490.101.258
|% 0,49
|
|SISE
|8,73
|238.741.935
|% 1,28
|
|THYAO
|15,48
|223.232.831
|% -0,06
|
|TSPOR
|5,03
|193.599.032
|% -6,33
|
|EREGL
|18,96
|156.177.201
|% -0,68
|
|ODAS
|1,45
|114.102.859
|% 1,40
|
|GARAN
|10,21
|490.101.258
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,02
|89.549.654
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,03
|193.599.032
|% -6,33
|
|YKBNK
|2,82
|96.502.390
|% -0,35
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6297
|9,6328
|% 0,32
|
|Euro
|11,1550
|11,1646
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,0910
|13,1566
|% 0,43
|
|Frank
|10,4994
|10,5627
|% 0,40
|
|Riyal
|2,5611
|2,5739
|% 0,34
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,92
|
|Altın Gr.
|552
|553
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|-1,10
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 03 artarak (% 0.12 ) 1, 654
-
10:55XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 3, 350.00 milyon TL de
-
10:55ZOREN
Yüzde 4.68 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 202, 208 adet işlem
-
10:54ERBOS
Yüzde 8.14 oranında artışla 132.80 lira fiyatla işlem gören hissede 678, 176 adet işlem
-
10:53PRKAB
Yüzde 8.01 oranında artışla 24.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 778 adet işlem