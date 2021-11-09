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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.11.2021 09:26
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 109.871.306,34 TRY 94,7166
Halka açık kısım 6.128.693,66 TRY 5,2834




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976124


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BIST En Aktif Hisseler11:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 6,18 24.840.770 % 9,96  
DOBUR 84,55 1.367.427 % 9,95  
VERTU 27,76 71.382.569 % 8,10  
GSDDE 4,25 19.806.077 % 7,32  
KSTUR 228,10 38.777 % 6,84  
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11:43 Alış Satış %  
Dolar 9,7245 9,7297 % 0,54  
Euro 11,2787 11,2863 % 0,57  
Sterlin 13,1532 13,2191 % 0,47  
Frank 10,6045 10,6684 % 0,49  
Riyal 2,5857 2,5986 % 0,49  
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11:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 0,77  
Altın Gr. 571 571 3,10  
Cumhuriyet 3.770 3.826 -1,00  
Tam 3.753 3.847 1,98  
Yarım 1.814 1.861 0,95  
Çeyrek 910 931 0,48  
Gümüş.Ons 24,37 24,41 -0,07  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,01  
B. Petrol 83,81 83,81 0,38  
Seans Raporu 11:43
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