***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2021 09:26
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 109.871.306,34 TRY 94,7166
Halka açık kısım 6.128.693,66 TRY 5,2834
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976124
BIST
11:431.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:439,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0521
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:4311,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0639
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:43570,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 3,10
|Açılış
|: 570,72
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:43
|TSPOR
|6,18
|24.840.770
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,76
|71.382.569
|% 8,10
|
|GSDDE
|4,25
|19.806.077
|% 7,32
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|ERSU
|4,64
|30.315.069
|% -9,90
|
|INVEO
|28,90
|7.965.589
|% -8,54
|
|KARYE
|13,43
|113.017.405
|% -6,99
|
|AKFGY
|5,52
|18.941.386
|% -6,76
|
|GEREL
|5,58
|23.628.069
|% -5,42
|
|SISE
|9,30
|1.168.717.096
|% 3,68
|
|PETKM
|6,86
|869.207.029
|% 0,59
|
|THYAO
|18,31
|795.744.275
|% 1,44
|
|GARAN
|10,74
|725.983.123
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,12
|720.283.417
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|720.283.417
|% 2,63
|
|SISE
|9,30
|1.168.717.096
|% 3,68
|
|PETKM
|6,86
|869.207.029
|% 0,59
|
|ODAS
|1,51
|128.191.527
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,13
|147.274.763
|% 1,43
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7245
|9,7297
|% 0,54
|
|Euro
|11,2787
|11,2863
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1532
|13,2191
|% 0,47
|
|Frank
|10,6045
|10,6684
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5857
|2,5986
|% 0,49
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,77
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.753
|3.847
|1,98
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,95
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,38
|