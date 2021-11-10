***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2021 09:39
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 109.860.032,34 TRY 94,7069
Halka açık kısım 6.139.967,66 TRY 5,2931
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976742
BIST
12:261.606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,57
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
12:269,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0937
|Açılış
|: 9,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
12:2611,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0939
|Açılış
|: 11,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3877
En Düşük
11,2653
12:26577,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,86
|Açılış
|: 577,08
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,65
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:26
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|BAGFS
|23,12
|14.418.829
|% 9,89
|
|IZFAS
|6,69
|3.172.695
|% 9,85
|
|SOKM
|12,60
|206.219.853
|% 8,53
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,26
|6.227.951
|% -8,35
|
|SARKY
|16,81
|34.169.049
|% -7,89
|
|KLMSN
|10,09
|19.213.025
|% -7,85
|
|EMKEL
|2,71
|18.534.538
|% -7,51
|
|GARAN
|10,58
|1.610.875.710
|% 0,00
|
|PETKM
|7,13
|1.469.012.386
|% -1,79
|
|THYAO
|18,08
|864.411.720
|% -0,44
|
|TSPOR
|6,04
|755.953.795
|% -2,27
|
|TUPRS
|152,90
|529.411.242
|% -0,07
|
|PETKM
|7,13
|1.469.012.386
|% -1,79
|
|GARAN
|10,58
|1.610.875.710
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|405.602.898
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,12
|275.257.404
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,04
|755.953.795
|% -2,27
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8211
|9,8259
|% 0,96
|
|Euro
|11,3645
|11,3877
|% 0,83
|
|Sterlin
|13,2437
|13,3102
|% 0,69
|
|Frank
|10,7189
|10,7835
|% 0,77
|
|Riyal
|2,6115
|2,6246
|% 1,02
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,39
|
|Altın Gr.
|577
|577
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.792
|3.887
|32,62
|
|Yarım
|1.833
|1.880
|15,78
|
|Çeyrek
|919
|940
|7,89
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,03
|