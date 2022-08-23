***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2022 09:28
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.308.383,166 TRY 94,6348
Halka açık kısım 8.691.616,834 TRY 5,3652
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057667
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,1203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0551
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1203
En Düşük
18,0210
18:0517,9624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0163
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
18:051.010,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.010,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANGEN
|34,50
|50.419.524
|% 4,19
|
|BRKSN
|9,42
|3.406.103
|% 1,19
|
|ATATP
|55,05
|57.066.693
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,56
|107.474.112
|% 0,00
|
|BEYAZ
|12,20
|15.043.696
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,28
|7.205.209
|% 0,00
|
|ADEL
|29,42
|10.249.495
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|184.025.163
|% 0,00
|
|AFYON
|4,70
|184.095.335
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|36.842.449
|% 0,00
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 0,00
|
|SISE
|25,38
|2.852.735.992
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,46
|1.957.996.359
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|184.025.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1124
|18,1203
|% 0,31
|
|Euro
|17,9480
|17,9624
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,1932
|21,2995
|% 0,10
|
|Frank
|18,6936
|18,8062
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8096
|4,8337
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|3,02
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.812
|6.880
|-2,00
|
|Yarım
|3.319
|3.364
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,84
|96,84
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem