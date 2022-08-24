***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2022 09:14
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.262.216,166 TRY 94,6063
Halka açık kısım 8.737.783,834 TRY 5,3937
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057910
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
0
En Düşük
0
18:0518,1327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1359
En Düşük
18,0790
18:0518,0408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0269
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0802
En Düşük
18,0124
18:051.017,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,41
|Açılış
|: 1.017,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.018,93
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|225,50
|152.153
|% 1,65
|
|KUYAS
|6,30
|22.727.059
|% 0,00
|
|ISBIR
|53,90
|1.339.562
|% 0,00
|
|JANTS
|80,35
|104.708.256
|% 0,00
|
|PAGYO
|14,46
|3.801.847
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,22
|10.049.388
|% 0,00
|
|AFYON
|4,56
|90.581.333
|% 0,00
|
|AGYO
|5,48
|22.168.249
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 0,00
|
|AGHOL
|70,60
|139.176.598
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 0,00
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 0,00
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1247
|18,1327
|% 0,13
|
|Euro
|18,0224
|18,0408
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,3432
|21,4503
|% -0,10
|
|Frank
|18,6909
|18,8035
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8121
|4,8362
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-2,52
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.835
|6.906
|-10,00
|
|Yarım
|3.331
|3.376
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,06
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,07
|