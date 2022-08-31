***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2022 09:32
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.202.238,166 TRY 94,5693
Halka açık kısım 8.797.761,834 TRY 5,4307
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059007
BIST
11:123.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 18,82
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.163
11:1218,1941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
11:1218,2282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1936
11:121.006,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.006,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.004,82
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|47.014.611
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|20.136.497
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.197.431
|% 9,94
|
|KONTR
|232,90
|166.017.735
|% 9,24
|
|ESCAR
|43,20
|2.490.178
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.411.471
|% -9,98
|
|FLAP
|6,96
|52.553.687
|% -7,94
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|THYAO
|72,40
|2.905.501.780
|% 2,77
|
|HALKB
|8,34
|1.128.711.375
|% 6,38
|
|GARAN
|23,72
|956.917.540
|% -2,06
|
|VAKBN
|7,11
|787.067.890
|% 6,92
|
|PETKM
|13,59
|760.968.807
|% 1,04
|
|EKGYO
|4,03
|719.391.684
|% 0,00
|
|HALKB
|8,34
|1.128.711.375
|% 6,38
|
|VAKBN
|7,11
|787.067.890
|% 6,92
|
|YKBNK
|6,88
|689.964.035
|% 0,29
|
|ISCTR
|7,88
|532.894.567
|% -1,01
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1918
|18,1941
|% -0,04
|
|Euro
|18,2195
|18,2282
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,1258
|21,2317
|% 0,10
|
|Frank
|18,5678
|18,6797
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8282
|4,8524
|% 0,15
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-9,10
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.758
|6.811
|-21,00
|
|Yarım
|3.293
|3.330
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,00
|97,00
|-0,84
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:28QUAGR
Yüzde 5.69 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 910, 071 adet işlem
-
11:27ADEL
Yüzde 6.02 oranında artışla 35.56 lira fiyatla işlem gören hissede 853, 197 adet işlem
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 41 artarak (% 0.50 ) 3, 478
-
11:26XU100
Endeks 3, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 18, 297.00 milyon TL de
-
11:26BIZIM
Yüzde 5.64 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 269, 919 adet işlem