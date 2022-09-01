***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2022 09:49
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.200.385,166 TRY 94,5683
Halka açık kısım 8.799.614,834 TRY 5,4317
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059219
BIST
11:203.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -30,42
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:2018,1719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0130
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:2018,2698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0271
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:20996,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,66
|Açılış
|: 996,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler11:18
|SMRTG
|41,18
|125.327.846
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|EGGUB
|305,50
|92.227.598
|% 9,34
|
|DOGUB
|10,38
|10.926.255
|% 9,15
|
|HUNER
|4,07
|102.725.405
|% 8,82
|
|MTRKS
|52,80
|1.497.883
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,72
|12.212.828
|% -5,74
|
|THYAO
|71,25
|2.224.574.384
|% -2,53
|
|HALKB
|9,15
|2.154.865.597
|% 6,15
|
|VAKBN
|7,89
|1.415.197.724
|% 7,93
|
|PETKM
|14,21
|1.310.918.618
|% -1,46
|
|GARAN
|22,38
|1.059.071.364
|% -2,70
|
|HALKB
|9,15
|2.154.865.597
|% 6,15
|
|EKGYO
|4,05
|942.143.846
|% 1,00
|
|VAKBN
|7,89
|1.415.197.724
|% 7,93
|
|YKBNK
|6,97
|966.360.861
|% -0,99
|
|ZOREN
|3,05
|308.089.833
|% 4,10
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1572
|18,1741
|% -0,06
|
|Euro
|18,2524
|18,2749
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,0633
|21,1689
|% -0,08
|
|Frank
|18,5994
|18,7115
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8295
|4,8537
|% 0,11
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-8,27
|
|Altın Gr.
|997
|998
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.705
|6.758
|-16,00
|
|Yarım
|3.267
|3.304
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,47
|
Seans Raporu
11:18
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11:33KONTR
Yüzde -79.51 oranında düşüşle 46.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 169, 867 adet işlem
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11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KCHOL, SISE
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11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 97 kaybederek (% -1.17 ) 2, 784
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11:32
DOGUB, TATGD, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:32
COSMO, MMCAS, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında