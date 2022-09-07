***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2022 09:16
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 152.702.400,166 TRY 94,2607
Halka açık kısım 9.297.599,834 TRY 5,7393
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060829
BIST
18:103.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
0
En Düşük
0
18:1018,2347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
18:1018,0818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
18:10995,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,39
|Açılış
|: 995,99
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MAGEN
|14,50
|63.467.075
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,17
|19.443.893
|% 0,00
|
|KUVVA
|40,00
|1.292.290
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,21
|51.168.292
|% 0,00
|
|OBASE
|15,15
|49.606.972
|% 0,00
|
|MAGEN
|14,50
|63.467.075
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,17
|19.443.893
|% 0,00
|
|KUVVA
|40,00
|1.292.290
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,21
|51.168.292
|% 0,00
|
|OBASE
|15,15
|49.606.972
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 0,00
|
|EREGL
|31,78
|9.727.045.113
|% 0,00
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2298
|18,2347
|% 0,00
|
|Euro
|18,0705
|18,0818
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,8833
|20,9880
|% -0,24
|
|Frank
|18,4391
|18,5502
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,07
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,57
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.742
|6.833
|-7,00
|
|Yarım
|3.285
|3.335
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.670
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,02
|
|B. Petrol
|91,68
|91,68
|-1,15
|