Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2022 09:16
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 152.702.400,166 TRY 94,2607
Halka açık kısım 9.297.599,834 TRY 5,7393




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060829


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:103.391
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  3.391  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAGEN 14,50 63.467.075 % 0,00  
PRDGS 3,17 19.443.893 % 0,00  
KUVVA 40,00 1.292.290 % 0,00  
KRPLS 6,21 51.168.292 % 0,00  
OBASE 15,15 49.606.972 % 0,00  
daha fazla
18:10 Alış Satış %  
Dolar 18,2298 18,2347 % 0,00  
Euro 18,0705 18,0818 % 0,17  
Sterlin 20,8833 20,9880 % -0,24  
Frank 18,4391 18,5502 % -0,01  
Riyal 4,8382 4,8625 % 0,07  
daha fazla
18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.699 -3,57  
Altın Gr. 996 996 -1,68  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.742 6.833 -7,00  
Yarım 3.285 3.335 -4,00  
Çeyrek 1.648 1.670 -2,00  
Gümüş.Ons 18,05 18,07 0,04  
Gümüş Gr. 10,58 10,59 0,02  
B. Petrol 91,68 91,68 -1,15  
Seans Raporu 18:10
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru