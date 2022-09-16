***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2022 12:10
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 151.576.564,166 TRY 93,5658
Halka açık kısım 10.423.435,834 TRY 6,4342
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063536
BIST
12:483.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,24
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.375
En Düşük
3.318
12:4818,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
12:4818,2477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0174
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
12:48975,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,12
|Açılış
|: 975,82
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler12:46
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|18.624.444
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|110.858
|% 9,96
|
|FRIGO
|5,65
|67.197.061
|% 9,92
|
|BRMEN
|3,33
|57.213
|% 9,90
|
|NTHOL
|10,73
|13.746.106
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|69.861.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|241.673
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|33.498.389
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|5.965.249
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,20
|3.133.572.449
|% -4,54
|
|ISCTR
|9,02
|3.095.541.374
|% -1,53
|
|YKBNK
|7,19
|2.714.033.693
|% 1,55
|
|GARAN
|22,30
|2.679.552.679
|% -6,93
|
|HALKB
|9,97
|2.115.562.431
|% -9,69
|
|YKBNK
|7,19
|2.714.033.693
|% 1,55
|
|ISCTR
|9,02
|3.095.541.374
|% -1,53
|
|EKGYO
|4,22
|1.446.109.678
|% 6,03
|
|AKBNK
|12,20
|3.133.572.449
|% -4,54
|
|HALKB
|9,97
|2.115.562.431
|% -9,69
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2739
|18,2766
|% 0,06
|
|Euro
|18,2257
|18,2381
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,7391
|20,8431
|% -0,72
|
|Frank
|18,8927
|19,0065
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8484
|4,8727
|% -0,01
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-5,73
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.707
|-79,00
|
|Tam
|6.628
|6.694
|-18,00
|
|Yarım
|3.230
|3.272
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,07
|91,07
|0,21
|