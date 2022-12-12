***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.12.2022 09:30
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 151.301.919,166 TRY 93,3962
Halka açık kısım 10.698.080,834 TRY 6,6038
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086532
BIST
17:595.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.875
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.015
En Düşük
4.871
17:5918,6353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6720
En Düşük
18,5939
17:5919,6207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0144
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6655
En Düşük
19,5838
17:591.070,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,25
|Açılış
|: 1.070,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AFYON
|7,76
|64.130.796
|% 0,00
|
|AKSA
|88,40
|162.956.813
|% 0,00
|
|AKMGY
|75,65
|17.424.147
|% 0,00
|
|AKSEN
|47,88
|538.854.554
|% 0,00
|
|AKSGY
|7,99
|122.960.003
|% 0,00
|
|AFYON
|7,76
|64.130.796
|% 0,00
|
|AKSA
|88,40
|162.956.813
|% 0,00
|
|AKMGY
|75,65
|17.424.147
|% 0,00
|
|AKSEN
|47,88
|538.854.554
|% 0,00
|
|AKSGY
|7,99
|122.960.003
|% 0,00
|
|ASELS
|53,50
|6.722.158.190
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,50
|6.209.479.204
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,56
|5.643.523.289
|% 0,00
|
|TUPRS
|437,40
|4.062.702.493
|% 0,00
|
|PETKM
|16,87
|3.541.912.135
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,56
|5.643.523.289
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,50
|6.209.479.204
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,35
|2.380.893.411
|% 0,00
|
|PETKM
|16,87
|3.541.912.135
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,66
|548.303.018
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6345
|18,6446
|% 0,02
|
|Euro
|19,5933
|19,6099
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,7205
|22,8345
|% -0,26
|
|Frank
|19,8221
|19,9415
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9405
|4,9652
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-8,26
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|7.222
|7.331
|8,00
|
|Tam
|7.216
|7.273
|8,00
|
|Yarım
|3.495
|3.556
|4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,60
|76,60
|0,50
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAL, VESTL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 134, 98 artarak (% 3.18 ) 4, 374
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, OZSUB, UNLU, IHGZT, BALAT, PRKME, EGEEN, ERCB, ARDYZ, KONTR
-
17:59
MIATK, GESAN, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TURSG, KERVN, ETYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında