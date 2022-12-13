***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2022 09:42
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 149.600.301,166 TRY 92,3459
Halka açık kısım 12.399.698,834 TRY 7,6541
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086787
BIST
10:135.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 34,27
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.193
10:1318,6485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
10:1319,6858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0502
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6953
En Düşük
19,5690
10:131.071,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.071,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.071,84
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler10:13
|PKART
|31,90
|9.666.240
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|2.417.758
|% 9,99
|
|OZSUB
|21,84
|6.636.477
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.579.775
|% 9,96
|
|CRFSA
|75,70
|34.230.013
|% 9,95
|
|MAVI
|120,60
|30.882.889
|% -4,89
|
|KONTR
|180,00
|27.124.167
|% -4,76
|
|SMRTG
|108,50
|99.017.708
|% -4,07
|
|SASA
|119,20
|186.589.578
|% -3,95
|
|MIATK
|122,50
|11.210.796
|% -3,62
|
|ASELS
|61,20
|1.108.631.380
|% 3,99
|
|THYAO
|146,50
|822.486.696
|% 1,03
|
|TTKOM
|20,50
|656.568.575
|% 3,74
|
|EKGYO
|8,13
|551.956.050
|% 3,17
|
|PETKM
|18,09
|530.438.912
|% 2,38
|
|EKGYO
|8,13
|551.956.050
|% 3,17
|
|TTKOM
|20,50
|656.568.575
|% 3,74
|
|IHGZT
|1,83
|55.636.413
|% 9,58
|
|PETKM
|18,09
|530.438.912
|% 2,38
|
|KRDMD
|17,36
|472.816.866
|% 1,46
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6442
|18,6485
|% 0,06
|
|Euro
|19,6757
|19,6858
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,8596
|22,9742
|% 0,28
|
|Frank
|19,8630
|19,9827
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,09
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,58
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,94
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.218
|7.272
|29,00
|
|Yarım
|3.496
|3.555
|14,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|0,11
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|1,18
|
Seans Raporu
10:13
daha fazla
-
10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.74 ) 5, 624
-
10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKART, ARTI
-
10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, TRKCM
-
10:27XU100
Endeks 5, 218 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 12, 888.00 milyon TL de