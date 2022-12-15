***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2022 09:21
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 145.800.000,166 TRY 90,0000
Halka açık kısım 16.199.999,834 TRY 10,0000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087422
BIST
10:595.215
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 148,64
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
10:5918,6535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:5919,8612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0382
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:591.072,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -9,02
|Açılış
|: 1.072,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:59
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|143.405.631
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|263.678
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|33.111.978
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|22.946.102
|% 9,95
|
|MZHLD
|12,90
|40.911.212
|% -4,44
|
|SILVR
|20,16
|71.973.668
|% -3,54
|
|KUYAS
|27,02
|143.496.308
|% -3,43
|
|RALYH
|46,94
|220.891.182
|% -3,30
|
|VAKKO
|62,75
|16.545.652
|% -2,41
|
|ENKAI
|25,18
|1.485.845.504
|% 8,07
|
|THYAO
|141,20
|1.439.569.129
|% 3,07
|
|ASELS
|58,30
|1.228.074.030
|% 3,37
|
|KRDMD
|18,62
|1.181.341.088
|% 4,55
|
|EKGYO
|8,11
|1.074.200.970
|% 2,01
|
|EKGYO
|8,11
|1.074.200.970
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,81
|280.249.450
|% 3,31
|
|ISCTR
|11,59
|955.875.680
|% 3,76
|
|KRDMD
|18,62
|1.181.341.088
|% 4,55
|
|SNGYO
|3,66
|226.244.793
|% 0,83
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6450
|18,6535
|% 0,17
|
|Euro
|19,8469
|19,8612
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,0197
|23,1351
|% -0,24
|
|Frank
|20,0452
|20,1659
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9455
|4,9703
|% 0,14
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-17,52
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.235
|7.289
|-39,00
|
|Yarım
|3.503
|3.564
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.781
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,94
|13,96
|-0,37
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,56
|
Seans Raporu
10:59
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-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 168, 15 artarak (% 3.09 ) 5, 603
-
11:14XU100
Endeks 5, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 96 üstünde . İşlem hacmi 24, 685.00 milyon TL de
-
11:14IZINV
Yüzde 6.43 oranında artışla 26.80 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 886 adet işlem
-
11:13PRKME
Yüzde 6.46 oranında artışla 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 742, 078 adet işlem
-
11:12ALBRK
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 936, 350 adet işlem