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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.12.2022 17:12
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sibel BİNİCİ Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler ) / CFO Türkiye +90 224 573 4263 sibel.binici@doktas.com - -
Handan Dilan ÖZBİLEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi +90 224 573 4263 yatirimciiliskileri@doktas.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme / Düzey 3 Lisansı 701473 / 207818




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088452


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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UMPAS 5,17 3.275.299 % 300,78  
TSKB 5,50 1.789.052.872 % 10,00  
SKBNK 3,52 1.191.734.555 % 10,00  
OTTO 80,30 2.155.419 % 10,00  
PLTUR 13,32 2.986.424 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6336 18,6501 % 0,00  
Euro 19,7735 19,7960 % 0,07  
Sterlin 22,5870 22,7003 % 0,03  
Frank 19,9943 20,1148 % 0,07  
Riyal 4,9419 4,9667 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.789 0,35  
Altın Gr. 1.071 1.072 0,60  
Cumhuriyet 7.214 7.323 -2,00  
Tam 7.224 7.289 -1,00  
Yarım 3.498 3.564 0,00  
Çeyrek 1.755 1.781 0,00  
Gümüş.Ons 22,99 23,05 0,06  
Gümüş Gr. 13,78 13,82 0,05  
B. Petrol 80,16 80,16 0,00  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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