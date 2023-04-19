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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.04.2023 19:46
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TEVFİK YAMANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.06.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
YAYLALI GÜNAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis 29.06.2018 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MEHMET TAHİR VARLIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 29.06.2018 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
ORHAN METİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 29.06.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
HASAN BASRİ AKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 29.06.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite-Riskin Erken Saptanması Komitesi
ATİLLA ZEYBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.06.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite-Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
ÖMER LÜTFİ ERTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.07.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite- Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
OLGUN ŞAMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 29.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM KEYİF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 06.04.2023 İcrada Görevli ORHANGAZİ DÖKÜMHANE DİREKTÖRÜ - Evet - Bağımsız Üye Değil - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140194


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Tam 8.983 9.171 121,00  
Yarım 4.387 4.490 59,00  
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