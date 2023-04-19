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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

19.04.2023 19:46
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gündem     :  Yönetim Kurulu Komiteleri Seçimi
TTK'n un 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar:
Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine :
 Başkan    Hasan Basri AKTAN
 Üye         Atilla ZEYBEK
 Üye         Ömer Lütfi ERTEN
 
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine :
Başkan   Atilla ZEYBEK
Üye         Nuri OKUTAN
Üye         Ömer Lütfi ERTEN
Üye         Sibel BİNİCİ
Üye         Handan Dilan ÖZBİLEN
Riskin Erken Saptanması Komitesine :
Başkan    Atilla ZEYBEK
Üye         Hasan Basri AKTAN
Üye         Ömer Lütfi ERTEN
Üye         Yaylalı GÜNAY
Ayrıca Kurumsal yönetim İlkeleri tebliği uyarınca,
(II-17.1) Şiketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali işler/CFO) Sn. Sibel BİNİCİ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikliğine Seçilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140193


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