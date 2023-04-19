***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.04.2023 19:46
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gündem : Yönetim Kurulu Komiteleri Seçimi
TTK'n un 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar:
Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine :
Başkan Hasan Basri AKTAN
Üye Atilla ZEYBEK
Üye Ömer Lütfi ERTEN
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine :
Başkan Atilla ZEYBEK
Üye Nuri OKUTAN
Üye Ömer Lütfi ERTEN
Üye Sibel BİNİCİ
Üye Handan Dilan ÖZBİLEN
Riskin Erken Saptanması Komitesine :
Başkan Atilla ZEYBEK
Üye Hasan Basri AKTAN
Üye Ömer Lütfi ERTEN
Üye Yaylalı GÜNAY
Ayrıca Kurumsal yönetim İlkeleri tebliği uyarınca,
(II-17.1) Şiketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali işler/CFO) Sn. Sibel BİNİCİ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikliğine Seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140193
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 20,5100
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|Önceki Kapanış
|: 20,0880
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19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,3261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 22,4100
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|Önceki Kapanış
|: 21,9800
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21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.244,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
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|Açılış
|: 1.244,63
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|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3922
|19,4020
|% 0,01
|
|Euro
|21,2796
|21,3261
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,0537
|24,1744
|% 0,09
|
|Frank
|21,5206
|21,6502
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1564
|5,1822
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-9,13
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.978
|9.168
|118,00
|
|Yarım
|4.385
|4.489
|58,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.251
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|0,10
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|-1,55
|