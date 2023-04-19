***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGündem : Yönetim Kurulu Komiteleri SeçimiTTK'n un 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.Karar:Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine :Başkan Hasan Basri AKTANÜye Atilla ZEYBEKÜye Ömer Lütfi ERTENKurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine :Başkan Atilla ZEYBEKÜye Nuri OKUTANÜye Ömer Lütfi ERTENÜye Sibel BİNİCİÜye Handan Dilan ÖZBİLENRiskin Erken Saptanması Komitesine :Başkan Atilla ZEYBEKÜye Hasan Basri AKTANÜye Ömer Lütfi ERTENÜye Yaylalı GÜNAYAyrıca Kurumsal yönetim İlkeleri tebliği uyarınca,(II-17.1) Şiketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali işler/CFO) Sn. Sibel BİNİCİ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikliğine Seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140193BIST