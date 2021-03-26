***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 15:55
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921013
BIST
17:091.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:098,0098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0703
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:099,4633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1077
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:09445,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,89
|Açılış
|: 445,36
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BJKAS
|6,93
|595.864.133
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.119.802
|% 9,99
|
|PKENT
|2.774,90
|3.275.672
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|209.724.464
|% 9,97
|
|AVOD
|9,49
|666.297.268
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|53.011.272
|% -7,14
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|VESTL
|38,12
|980.315.270
|% 2,75
|
|SISE
|7,36
|876.239.692
|% 1,94
|
|SASA
|45,08
|747.966.194
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,69
|728.316.811
|% 3,56
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,83
|660.891.118
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,18
|210.042.794
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,17
|331.402.490
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|203.261.532
|% 0,72
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0069
|8,0098
|% 0,89
|
|Euro
|9,4521
|9,4633
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,0277
|11,0830
|% 1,52
|
|Frank
|8,4895
|8,5406
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1312
|2,1419
|% 1,04
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,43
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,37
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.014
|9,16
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,43
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|2,09
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:20TATGD
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 918 adet işlem
-
17:19TGSAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 898, 483 adet işlem
-
17:18EGEEN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 1, 583.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 457 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 24 kaybederek (% -0.58 ) 1, 422
-
17:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, GSRAY, SKBNK