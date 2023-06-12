***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2023 09:10
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157897
BIST
10:115.681
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 54,84
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.691
10:1123,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2634
|Açılış
|: 23,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3500
|
23,7625
En Düşük
23,4260
10:1125,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,3098
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,1500
|
25,5333
En Düşük
25,2290
10:111.490,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.490,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler10:09
|BURVA
|65,05
|4.136.269
|% 9,97
|
|YEOTK
|77,40
|50.032.203
|% 9,94
|
|EUREN
|10,50
|47.273.683
|% 8,02
|
|YAPRK
|52,85
|5.813.262
|% 7,68
|
|AYEN
|26,98
|13.604.617
|% 7,23
|
|DOGUB
|12,25
|8.610.917
|% -9,99
|
|COSMO
|74,00
|106.960
|% -3,65
|
|AKYHO
|2,15
|3.726.233
|% -2,71
|
|GSRAY
|7,47
|29.248.745
|% -2,61
|
|ORCAY
|7,35
|3.830.202
|% -2,39
|
|THYAO
|180,50
|1.089.012.473
|% 2,04
|
|EREGL
|37,74
|365.439.822
|% 1,62
|
|TTKOM
|19,55
|252.653.549
|% 0,31
|
|ASELS
|55,40
|223.038.859
|% -0,36
|
|KRDMD
|22,30
|217.218.503
|% 0,63
|
|EKGYO
|8,10
|172.206.843
|% 0,87
|
|AVOD
|3,47
|67.392.082
|% 4,20
|
|TTKOM
|19,55
|252.653.549
|% 0,31
|
|YKBNK
|12,37
|151.348.782
|% -0,08
|
|KRDMD
|22,30
|217.218.503
|% 0,63
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6431
|23,6512
|% 1,15
|
|Euro
|25,4361
|25,4911
|% 1,34
|
|Sterlin
|29,6646
|29,8134
|% 1,18
|
|Frank
|26,0831
|26,2402
|% 1,11
|
|Riyal
|6,2871
|6,3186
|% 1,15
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,81
|
|Altın Gr.
|1.491
|1.491
|16,74
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.856
|4.927
|58,00
|
|Çeyrek
|2.420
|2.463
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|18,37
|18,38
|0,12
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,79
|
Seans Raporu
10:09
daha fazla
-
10:24BRSAN
Yüzde 4.72 oranında artışla 281.90 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 374 adet işlem
-
10:23XU100
Endeks 5, 675 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 7, 516.00 milyon TL de
-
10:23MRGYO
Yüzde 4.75 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333, 759 adet işlem
-
10:22MRGYO
Yüzde 4.92 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 233, 171 adet işlem
-
10:21PENTA
Yüzde 6.39 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 125, 317 adet işlem