***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.02.2020 16:19
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817199
BIST
17:57122.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 322,51
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
17:575,9816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
17:576,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0225
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5774
17:57298,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,29
|Açılış
|: 298,73
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,57
|991.043.147
|% 16,57
|
|GYHOL
|26,70
|14.900.128
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|17.503.094
|% 14,80
|
|DITAS
|14,04
|34.964.926
|% 12,86
|
|DGKLB
|2,50
|257.016.411
|% 11,61
|
|DOKTA
|75,30
|8.902.104
|% -14,96
|
|RYGYO
|8,30
|11.505.483
|% -11,04
|
|RYSAS
|8,70
|22.988.370
|% -10,68
|
|ORMA
|5,44
|125.237
|% -9,63
|
|EGCEY
|0,68
|201.693
|% -9,33
|
|THYAO
|14,61
|2.877.767.018
|% 1,53
|
|SASA
|9,57
|991.043.147
|% 16,57
|
|TEKTU
|1,75
|803.184.438
|% 7,36
|
|ODAS
|2,23
|731.206.001
|% 2,29
|
|ISFIN
|4,51
|682.512.402
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,75
|803.184.438
|% 7,36
|
|ODAS
|2,23
|731.206.001
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,75
|474.091.273
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,91
|210.727.010
|% 1,11
|
|THYAO
|14,61
|2.877.767.018
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7276
|7,7664
|% -0,54
|
|Frank
|6,1121
|6,1489
|% -0,53
|
|Riyal
|1,5893
|1,5972
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-1,45
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|2,01
|