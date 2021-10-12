***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2021 09:05
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969698
BIST
10:271.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.416
En Düşük
1.408
10:279,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0404
En Düşük
8,9883
10:2710,4328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0350
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
10:27510,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,03
|Açılış
|: 510,76
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MERIT
|23,16
|8.756.751
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|32.091.361
|% 9,80
|
|AKFGY
|6,82
|15.314.655
|% 6,07
|
|GESAN
|22,80
|47.353.296
|% 5,56
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|58.723.001
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|14.343.316
|% -9,95
|
|DOBUR
|32,48
|2.265.885
|% -7,52
|
|YEOTK
|79,50
|22.330.592
|% -6,96
|
|GARAN
|9,45
|190.480.066
|% 0,11
|
|TUPRS
|127,10
|190.390.993
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,41
|136.543.845
|% -0,41
|
|MAREN
|8,75
|103.367.489
|% 4,17
|
|KRDMD
|6,76
|87.419.352
|% -0,73
|
|MAREN
|8,75
|103.367.489
|% 4,17
|
|GESAN
|22,80
|47.353.296
|% 5,56
|
|TEZOL
|14,85
|30.827.089
|% 1,02
|
|GWIND
|4,20
|5.823.668
|% 0,00
|
|QUAGR
|11,27
|15.156.383
|% 2,27
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0117
|9,0174
|% 0,18
|
|Euro
|10,4245
|10,4328
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,2317
|12,2930
|% 0,26
|
|Frank
|9,6995
|9,7579
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3997
|2,4117
|% 0,29
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|5,89
|
|Altın Gr.
|511
|511
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-0,12
|