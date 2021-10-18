***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2021 09:12
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971160
BIST
13:371.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:379,2832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:3710,7601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0134
|Açılış
|: 10,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:37526,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 526,09
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.085.554
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|38.072.971
|% 9,95
|
|PRKAB
|16,84
|81.731.203
|% 7,67
|
|OZBAL
|17,71
|33.448.153
|% 7,66
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|156.671.286
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,06
|106.166.384
|% -8,88
|
|BAYRK
|8,40
|28.492.073
|% -5,72
|
|EDIP
|3,53
|11.064.249
|% -5,11
|
|GARAN
|8,79
|1.035.028.467
|% -1,57
|
|KRDMD
|7,07
|604.556.516
|% 1,87
|
|SISE
|8,17
|551.289.186
|% 1,36
|
|THYAO
|14,45
|508.344.818
|% -1,30
|
|TUPRS
|127,30
|460.938.836
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,33
|319.311.610
|% -0,85
|
|GARAN
|8,79
|1.035.028.467
|% -1,57
|
|KRDMD
|7,07
|604.556.516
|% 1,87
|
|TSKB
|1,19
|98.178.251
|% -0,83
|
|SISE
|8,17
|551.289.186
|% 1,36
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2722
|9,2832
|% 0,24
|
|Euro
|10,7532
|10,7601
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,7164
|12,7802
|% 0,18
|
|Frank
|9,9870
|10,0472
|% -0,07
|
|Riyal
|2,4686
|2,4809
|% 0,28
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,33
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.528
|8,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|11,08
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,36
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|0,99
|