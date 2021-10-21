***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2021 09:12
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971631
BIST
12:031.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
12:039,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0798
|Açılış
|: 9,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2916
En Düşük
9,1938
12:0310,8341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0839
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8470
En Düşük
10,7257
12:03532,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,82
|Açılış
|: 532,61
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
533,05
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler12:03
|HLGYO
|2,62
|36.424.532
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,70
|71.568.622
|% 6,92
|
|OYLUM
|7,77
|3.584.272
|% 6,44
|
|OLMK
|7,47
|5.908.060
|% 6,11
|
|SERVE
|13,80
|28.373
|% 6,07
|
|FADE
|8,60
|179.821.879
|% -9,95
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|YEOTK
|61,40
|69.089.898
|% -7,39
|
|TLMAN
|29,60
|24.420.289
|% -5,37
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,04
|676.066.821
|% -0,77
|
|SASA
|27,54
|575.486.236
|% 1,25
|
|THYAO
|13,79
|517.103.894
|% -0,07
|
|FROTO
|180,60
|467.439.341
|% 2,15
|
|PETKM
|6,24
|276.886.045
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,93
|270.075.003
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|214.278.238
|% 0,00
|
|GARAN
|9,04
|676.066.821
|% -0,77
|
|VKGYO
|1,58
|104.759.241
|% 5,33
|
|PETKM
|6,24
|276.886.045
|% 1,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2879
|9,2916
|% 0,87
|
|Euro
|10,8262
|10,8341
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,7664
|12,8304
|% 0,56
|
|Frank
|10,0479
|10,1084
|% 0,65
|
|Riyal
|2,4657
|2,4781
|% 0,71
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,71
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,35
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,79
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 93 kaybederek (% -0.13 ) 1, 540
-
12:16XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 6, 018.00 milyon TL de
-
12:16KTSKR
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 377 adet işlem
-
12:13KNFRT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 045, 500 adet işlem
-
12:11ERSU
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 961, 415 adet işlem