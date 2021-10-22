***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.10.2021 09:15
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971794
BIST
10:161.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:169,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1325
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:1611,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1503
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:16553,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 8,55
|Açılış
|: 553,77
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
554,29
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:16
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,82
|32.312.518
|% 7,63
|
|ANGEN
|26,36
|113.629.087
|% 6,55
|
|ERBOS
|91,40
|26.776.768
|% 6,53
|
|MERIT
|24,72
|4.064.886
|% -6,29
|
|GEDZA
|15,14
|189.690
|% -4,90
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|ERSU
|4,39
|3.742.382
|% -3,94
|
|OLMK
|7,40
|354.794
|% -3,90
|
|SISE
|8,39
|155.796.697
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,35
|149.583.278
|% 1,38
|
|GARAN
|8,99
|139.826.797
|% 0,00
|
|ANGEN
|26,36
|113.629.087
|% 6,55
|
|EREGL
|18,92
|103.246.370
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,48
|89.583.405
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,35
|149.583.278
|% 1,38
|
|SISE
|8,39
|155.796.697
|% 0,36
|
|TSKB
|1,25
|21.035.337
|% 0,00
|
|GARAN
|8,99
|139.826.797
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6273
|9,6326
|% 1,39
|
|Euro
|11,2173
|11,2301
|% 1,36
|
|Sterlin
|13,2185
|13,2848
|% 1,07
|
|Frank
|10,4379
|10,5008
|% 1,18
|
|Riyal
|2,5557
|2,5685
|% 1,09
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,91
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,87
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,17
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:27XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 1, 747.00 milyon TL de
-
10:27FADE
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 968, 454 adet işlem
-
10:25ERBOS
Yüzde 6.24 oranında artışla 91.15 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 174 adet işlem
-
10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, FROTO, ARCLK
-
10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TAVHL, SASA