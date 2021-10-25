***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2021 09:10
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972112
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
0
En Düşük
0
18:059,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1871
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
9,8485
En Düşük
9,6055
18:0511,4137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,2213
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1300
|
11,4799
En Düşük
11,1912
18:05564,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 10,83
|Açılış
|: 564,40
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEDEF
|2,15
|689.537
|% 0,00
|
|HEDEF
|2,15
|689.537
|% 0,00
|
|HEDEF
|2,15
|689.537
|% 0,00
|
|HEDEF
|2,15
|689.537
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7846
|9,7897
|% 1,95
|
|Euro
|11,4016
|11,4137
|% 1,98
|
|Sterlin
|13,3964
|13,4636
|% 1,74
|
|Frank
|10,6107
|10,6747
|% 1,61
|
|Riyal
|2,5929
|2,6059
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,05
|
|Altın Gr.
|564
|564
|10,83
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,42
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,17
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,59
|
Seans Raporu
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