***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2021 09:16
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973318
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0239
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5479
12:3511,0599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0540
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0499
12:35549,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,63
|Açılış
|: 549,40
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
547,93
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MERCN
|10,49
|7.939.088
|% 1,29
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|9.724.126
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5559
|9,5657
|% -0,25
|
|Euro
|11,0493
|11,0599
|% -0,49
|
|Sterlin
|13,0759
|13,1415
|% -0,02
|
|Frank
|10,4219
|10,4846
|% -0,06
|
|Riyal
|2,5482
|2,5610
|% -0,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|3,66
|
|Altın Gr.
|550
|550
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|-0,22
|
Seans Raporu
12:35
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