***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2021 09:14
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974096
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,6227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0203
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6430
En Düşük
9,5937
18:0511,1647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0414
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1720
En Düşük
11,1061
18:05550,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,20
|Açılış
|: 550,85
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
552,66
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6201
|9,6227
|% 0,21
|
|Euro
|11,1431
|11,1647
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,0637
|13,1292
|% 0,22
|
|Frank
|10,4775
|10,5407
|% 0,20
|
|Riyal
|2,5549
|2,5677
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,46
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,74
|83,74
|-0,98
|
Seans Raporu
18:05
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