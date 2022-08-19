***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.08.2022 09:15
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057005
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,1017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1061
En Düşük
18,0302
18:0518,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,2849
En Düşük
18,1985
18:051.022,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.022,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,58
|11.369.027
|% 0,00
|
|ADESE
|0,84
|68.364.045
|% 0,00
|
|AGHOL
|70,60
|245.977.299
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|126.397.674
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|65.825.806
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,58
|11.369.027
|% 0,00
|
|ADESE
|0,84
|68.364.045
|% 0,00
|
|AGHOL
|70,60
|245.977.299
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|126.397.674
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|65.825.806
|% 0,00
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 0,00
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 0,00
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,74
|1.831.405.145
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0958
|18,1021
|% 0,13
|
|Euro
|18,2457
|18,2625
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,4933
|21,6011
|% -0,00
|
|Frank
|18,8185
|18,9319
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8041
|4,8282
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-1,41
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|0,52
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.845
|6.925
|-12,00
|
|Yarım
|3.335
|3.385
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.692
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|-0,08
|
|B. Petrol
|96,06
|96,06
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNSUT
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Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
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17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem