***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.08.2022 09:17
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057438
BIST
13:463.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 22,68
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.047
En Düşük
3.011
13:4618,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:4618,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:461.011,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.011,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:44
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.357.918
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,07
|18.397.754
|% 9,96
|
|BERA
|18,77
|187.999.889
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|175.861.551
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,44
|330.078.179
|% -7,25
|
|GLRYH
|3,83
|43.967.552
|% -6,59
|
|DENGE
|2,10
|32.520.211
|% -5,83
|
|GZNMI
|38,92
|187.516.164
|% -5,72
|
|SKTAS
|3,01
|22.255.245
|% -5,05
|
|THYAO
|68,65
|2.072.415.221
|% 0,22
|
|SASA
|54,75
|1.559.298.859
|% 3,30
|
|EKGYO
|3,76
|1.350.582.781
|% 2,73
|
|PETKM
|11,82
|1.270.790.079
|% 1,90
|
|TUPRS
|323,50
|1.169.478.788
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,76
|1.350.582.781
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,71
|974.535.824
|% 0,71
|
|ADESE
|0,93
|125.765.291
|% 6,90
|
|DOHOL
|4,93
|633.746.344
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,87
|347.224.616
|% 2,87
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1214
|18,1285
|% 0,24
|
|Euro
|18,1432
|18,1628
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,3295
|21,4364
|% -0,00
|
|Frank
|18,8186
|18,9320
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,21
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,04
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-39,00
|
|Tam
|6.816
|6.872
|-65,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|-0,20
|