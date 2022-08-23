***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2022 09:13
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057662
BIST
10:313.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 22,33
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.095
En Düşük
3.070
10:3118,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1289
En Düşük
18,0210
10:3118,0346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0559
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0407
En Düşük
17,9383
10:311.011,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.011,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:31
|BFREN
|1.306,80
|10.636.895
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.807.869
|% 9,97
|
|DMSAS
|8,99
|36.449.264
|% 8,05
|
|CMBTN
|347,00
|19.753.969
|% 7,30
|
|KGYO
|18,13
|2.712.900
|% -3,56
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|OYLUM
|3,72
|9.907.739
|% -2,87
|
|THYAO
|68,90
|963.103.349
|% 1,70
|
|SISE
|25,66
|422.563.910
|% 1,10
|
|ASELS
|25,96
|378.132.877
|% 0,62
|
|PETKM
|12,04
|375.498.542
|% 0,58
|
|EKGYO
|3,93
|375.273.397
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,93
|375.273.397
|% 1,29
|
|ALBRK
|2,22
|165.915.460
|% 6,22
|
|YKBNK
|5,88
|362.458.522
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,61
|25.954.549
|% 1,67
|
|ISCTR
|7,64
|318.341.571
|% 2,41
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1227
|18,1289
|% 0,35
|
|Euro
|18,0223
|18,0346
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,2211
|21,3275
|% 0,23
|
|Frank
|18,6962
|18,8088
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8109
|4,8351
|% 0,41
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,07
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.817
|6.876
|-6,00
|
|Yarım
|3.322
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,03
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|1,00
|