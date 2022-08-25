***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2022 08:58
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058259
BIST
10:233.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 21,63
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.097
En Düşük
3.075
10:2318,1663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1699
En Düşük
18,1333
10:2318,2024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1106
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
10:231.028,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.028,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.029,68
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler10:21
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.052.666
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|15.174.073
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|32.506.161
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,98
|143.245.348
|% -5,97
|
|THYAO
|69,25
|1.184.635.704
|% 0,87
|
|ISCTR
|7,39
|788.114.129
|% -1,86
|
|EKGYO
|3,82
|481.599.257
|% 0,53
|
|SISE
|24,64
|336.015.273
|% 0,57
|
|YKBNK
|6,07
|308.572.281
|% 0,50
|
|EKGYO
|3,82
|481.599.257
|% 0,53
|
|ISCTR
|7,39
|788.114.129
|% -1,86
|
|ALBRK
|2,44
|149.184.385
|% 3,83
|
|YKBNK
|6,07
|308.572.281
|% 0,50
|
|DOHOL
|5,06
|234.689.089
|% 2,64
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1579
|18,1702
|% 0,16
|
|Euro
|18,1757
|18,1888
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4656
|21,5732
|% 0,64
|
|Frank
|18,7943
|18,9076
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8172
|4,8414
|% 0,11
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|11,31
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|6,91
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.892
|6.948
|33,00
|
|Yarım
|3.358
|3.397
|16,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.698
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,34
|
Seans Raporu
10:21
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10:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 19 artarak (% 0.67 ) 3, 347
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10:37
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10:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, TRKCM
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10:37XU100
Endeks 3, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 7, 696.00 milyon TL de
-
10:37TLMAN
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