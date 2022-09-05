***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.09.2022 09:05
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060020
BIST
10:203.271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 48,28
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.271
En Düşük
3.248
10:2018,2366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
10:2018,1045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0144
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1219
En Düşük
17,9911
10:201.001,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.001,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler10:18
|VKING
|6,95
|1.395.914
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|55.719.329
|% 9,92
|
|BRKSN
|11,28
|1.897.721
|% 9,73
|
|HLGYO
|3,68
|63.552.860
|% 8,88
|
|SANEL
|9,98
|1.414.446
|% 7,54
|
|MTRKS
|42,78
|43.012.919
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,47
|2.524.779
|% -7,10
|
|MIPAZ
|7,71
|14.770.425
|% -5,63
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,65
|1.431.736.588
|% 2,58
|
|YKBNK
|7,87
|985.192.112
|% 0,77
|
|AKBNK
|13,18
|923.838.143
|% 1,15
|
|GARAN
|24,44
|668.675.173
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,95
|618.379.258
|% 1,24
|
|EKGYO
|4,18
|564.612.270
|% 3,21
|
|YKBNK
|7,87
|985.192.112
|% 0,77
|
|AKBNK
|13,18
|923.838.143
|% 1,15
|
|ISCTR
|8,95
|618.379.258
|% 1,24
|
|HALKB
|9,26
|362.008.146
|% 3,12
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2076
|18,2419
|% 0,23
|
|Euro
|18,0729
|18,0835
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,8398
|20,9444
|% -0,24
|
|Frank
|18,4680
|18,5793
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8360
|4,8603
|% 0,19
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.291
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,02
|
|B. Petrol
|95,23
|95,23
|2,21
|