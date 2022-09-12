***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.09.2022 09:06
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062267
BIST
11:293.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 84,08
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:2918,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:2918,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2851
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6012
En Düşük
18,3348
11:291.010,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.010,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:29
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|502.769.618
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|GARAN
|28,78
|1.628.096.612
|% 9,93
|
|ASUZU
|294,30
|263.554.064
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|DOGUB
|9,16
|3.508.680
|% -4,98
|
|KLSYN
|3,00
|48.748.996
|% -4,15
|
|MZHLD
|73,50
|6.436.538
|% -3,61
|
|AKBNK
|16,54
|4.046.476.427
|% 3,89
|
|ASELS
|31,86
|2.992.409.159
|% 8,66
|
|YKBNK
|9,48
|2.490.382.125
|% 3,83
|
|THYAO
|74,25
|2.321.161.451
|% 1,16
|
|ISCTR
|13,08
|2.246.485.129
|% 5,14
|
|EKGYO
|5,32
|1.928.862.394
|% 4,11
|
|YKBNK
|9,48
|2.490.382.125
|% 3,83
|
|AKBNK
|16,54
|4.046.476.427
|% 3,89
|
|ISCTR
|13,08
|2.246.485.129
|% 5,14
|
|KRDMD
|15,02
|1.597.282.321
|% 5,33
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2311
|18,2443
|% 0,05
|
|Euro
|18,5954
|18,6012
|% 1,56
|
|Sterlin
|21,2494
|21,3559
|% 0,85
|
|Frank
|19,0235
|19,1381
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,01
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.789
|6.844
|15,00
|
|Yarım
|3.308
|3.344
|6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,19
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,12
|