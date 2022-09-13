***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2022 09:17
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062500
BIST
17:083.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -72,13
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:0818,2519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:0818,3243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1244
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:081.000,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -10,10
|Açılış
|: 1.000,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.602.087
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|96.111.965
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.693.952
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.100.200
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|349.088.323
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|183.468.494
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.860.086
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,01
|13.093.338.650
|% 2,86
|
|YKBNK
|9,27
|12.173.461.770
|% -4,33
|
|ISCTR
|11,68
|10.443.392.946
|% -6,93
|
|THYAO
|74,45
|9.832.438.424
|% -0,67
|
|EREGL
|32,34
|7.671.568.878
|% -3,17
|
|YKBNK
|9,27
|12.173.461.770
|% -4,33
|
|EKGYO
|4,82
|5.841.184.399
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,68
|10.443.392.946
|% -6,93
|
|AKBNK
|18,01
|13.093.338.650
|% 2,86
|
|KRDMD
|15,60
|6.491.375.339
|% 1,89
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2445
|18,2574
|% 0,23
|
|Euro
|18,4000
|18,4100
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,0181
|21,1235
|% -1,01
|
|Frank
|18,9183
|19,0323
|% -0,61
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,93
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-8,64
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.835
|-37,00
|
|Tam
|6.765
|6.832
|-24,00
|
|Yarım
|3.296
|3.340
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,03
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -76, 51 kaybederek (% -1.90 ) 3, 949
-
17:20XU100
Endeks 3, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 126, 909.00 milyon TL de
-
17:20MZHLD
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 944 adet işlem
-
17:19BJKAS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 487, 415 adet işlem
-
17:18NTGAZ
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 046, 188 adet işlem