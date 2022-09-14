***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 09:21
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062959
BIST
12:293.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -98,19
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:2918,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:2918,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0980
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2927
En Düşük
18,1753
12:29999,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,48
|Açılış
|: 999,54
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:28
|PAGYO
|23,12
|9.229.780
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.730.432
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,94
|73.372.352
|% 9,70
|
|DESA
|31,48
|31.544.527
|% 9,15
|
|TSKB
|6,03
|27.623.855
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.948.309
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|31.607.451
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.213.680.078
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,01
|2.400.241.666
|% -9,97
|
|THYAO
|70,85
|2.302.856.776
|% -0,35
|
|ASELS
|29,86
|1.918.721.970
|% -0,47
|
|AKBNK
|14,19
|1.385.118.854
|% -9,96
|
|EREGL
|29,86
|1.338.045.379
|% -2,10
|
|EKGYO
|4,34
|1.070.589.956
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,01
|2.400.241.666
|% -9,97
|
|YKBNK
|7,86
|1.171.672.787
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,42
|174.512.442
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.948.309
|% -10,00
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2486
|18,2612
|% 0,06
|
|Euro
|18,2738
|18,2831
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,0230
|21,1284
|% 0,53
|
|Frank
|18,9140
|19,0279
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,88
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.718
|6.820
|-4,00
|
|Tam
|6.755
|6.808
|-8,00
|
|Yarım
|3.292
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,08
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|0,33
|
Seans Raporu
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