***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.09.2022 09:08
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063482
BIST
10:253.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -12,79
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.359
En Düşük
3.318
10:2518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:2518,2621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
10:25975,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:22
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.562.446
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|22.337.310
|% 9,83
|
|ORCAY
|26,70
|45.700.863
|% 7,23
|
|NTHOL
|10,73
|7.367.046
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|27.548.877
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|69.647.204
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|26.175.322
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.567.676
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,50
|836.305.896
|% -7,21
|
|ASELS
|34,22
|800.333.182
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,17
|710.600.558
|% -4,77
|
|YKBNK
|6,89
|670.396.670
|% -2,68
|
|THYAO
|74,70
|545.592.240
|% 0,74
|
|YKBNK
|6,89
|670.396.670
|% -2,68
|
|ISCTR
|8,50
|836.305.896
|% -7,21
|
|EKGYO
|3,99
|301.302.606
|% 0,25
|
|AKBNK
|12,17
|710.600.558
|% -4,77
|
|ZOREN
|3,23
|156.704.942
|% 2,22
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2686
|18,2740
|% 0,05
|
|Euro
|18,2530
|18,2641
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,7846
|20,8888
|% -0,50
|
|Frank
|18,8945
|19,0083
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% -0,04
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,90
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.625
|6.702
|-10,00
|
|Yarım
|3.228
|3.276
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|0,66
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:37GARAN
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 998, 931 adet işlem
-
10:36NTHOL
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 10.73 lira fiyatla işlem gören hissede 678, 676 adet işlem
-
10:35AKBNK
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 529, 516 adet işlem
-
10:34AKBNK
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 939, 085 adet işlem
-
10:33XU100
Endeks 3, 351 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 7, 011.00 milyon TL de