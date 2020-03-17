***DOKTA* *OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu
17.03.2020 09:11
***DOKTA******OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu )
İlgili Şirketler [OYLUM, DOKTA]
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Türkçe
Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.BE (Kaydi Pay, Miktar: 89.018,40 TL nominal, Aracı: AKM Kapanış Tarihi : 18.03.2020) Maximum Emir Değeri: 100.000 DOKTA.BE (Kaydi Pay, Miktar: 17.894,14 TL nominal, Aracı: IYM Kapanış Tarihi : 18.03.2020) Maximum Emir Değeri: 100.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829565
BIST
09:5588.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.035,01
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.923
En Düşük
88.923
09:556,4385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
09:557,1803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0126
|Açılış
|: 7,1350
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|Önceki Kapanış
|: 7,0360
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En Düşük
7,1655
09:55306,99
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -6,45
|Açılış
|: 306,99
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|15,63
|35.910.642
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|SOKM
|7,22
|16.791.566
|% 0,00
|
|KFEIN
|7,93
|9.629.550
|% 0,00
|
|BNTAS
|1,80
|15.595.159
|% 0,00
|
|HUBVC
|15,63
|35.910.642
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|SOKM
|7,22
|16.791.566
|% 0,00
|
|KFEIN
|7,93
|9.629.550
|% 0,00
|
|BNTAS
|1,80
|15.595.159
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8354
|7,8747
|% -0,45
|
|Frank
|6,7519
|6,7926
|% -0,20
|
|Riyal
|1,7084
|1,7169
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-30,20
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,39
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,73
|12,76
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|30,65
|30,65
|0,60
|