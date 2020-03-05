***DOKTA* *OZBAL* *OYLUM* *HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.03.2020 09:09
***DOKTA******OZBAL******OYLUM******HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOKTA, HUBVC, OYLUM, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020) HUBVC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020) OYLUM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020) OZBAL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824462
BIST
14:40112.700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.914,54
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:406,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:406,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:40322,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,96
|Açılış
|: 322,05
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.094.356
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.223
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,30
|58.061.306
|% 10,84
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|HALKS
|3,60
|114.115
|% 9,42
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,09
|49.280.802
|% -7,21
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.617.238
|% -5,80
|
|ASELS
|30,42
|502.761.319
|% 2,15
|
|THYAO
|11,91
|459.856.609
|% 1,36
|
|GARAN
|10,53
|307.798.552
|% 1,64
|
|ODAS
|2,17
|215.287.477
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,58
|203.505.944
|% 0,78
|
|ODAS
|2,17
|215.287.477
|% 3,33
|
|KARSN
|1,93
|166.958.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,58
|203.505.944
|% 0,78
|
|IHLGM
|1,35
|59.877.662
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,76
|112.042.810
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8246
|7,8639
|% 0,36
|
|Frank
|6,3566
|6,3949
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6153
|1,6234
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,57
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|2,80
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|1,36
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,35
|
Seans Raporu
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14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1900, 95 artarak (% 1.82 ) 106, 534
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14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMKEL, YUNSA, ATLAS, EMNIS, KRSTL
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14:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, IDEAS
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AGHOL, ISATR, HALKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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ISBIR, EPLAS, IZFAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında