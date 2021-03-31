***DOKTA* *SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DOKTA******SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DOKTA, SNPAM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/09/2020, 18/12/2020 ve 11/03/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar17/09/2020, 18/12/2020 ve 11/03/2021 tarihli Borsamız duyuruları çerçevesinde, fiili dolaşım oranı %5'in altında olan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin payları 01/04/2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda Tek Fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.İlgili paylar 01/04/2021 tarihinde, 31/03/2021 tarihinde oluşan kapanış fiyatı üzerinden hesaplanan baz fiyat ile işlem görmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922296BIST