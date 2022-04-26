***DPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
26.04.2022 10:10
***DPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 26/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI DPGDeniz Portföy Esmer Serbest (Döviz) Özel Fon Deniz Portföy Reyhan Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023695
BIST
10:272.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,77
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:2714,7919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:2715,8063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0274
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7985
10:27902,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,87
|Açılış
|: 902,80
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ACSEL
|43,12
|24.992.588
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|20.649.530
|% 9,86
|
|DAGI
|4,27
|41.408.052
|% 7,83
|
|EUHOL
|2,83
|1.973.795
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|6,05
|5.787.799
|% -4,72
|
|KGYO
|4,98
|9.925.229
|% -2,92
|
|ATLAS
|1,37
|907.812
|% -2,84
|
|THYAO
|40,64
|1.026.986.372
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,53
|657.924.677
|% 3,12
|
|TUPRS
|254,60
|504.846.033
|% -1,85
|
|KONTR
|157,70
|392.900.810
|% 1,15
|
|SISE
|18,16
|388.396.761
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,78
|164.084.300
|% 0,72
|
|ODAS
|2,50
|117.558.826
|% 0,81
|
|YKBNK
|5,17
|226.343.764
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,53
|657.924.677
|% 3,12
|
|THYAO
|40,64
|1.026.986.372
|% 2,63
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7858
|14,7919
|% 0,16
|
|Euro
|15,7970
|15,8063
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,7459
|18,8399
|% -0,15
|
|Frank
|15,3424
|15,4348
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9305
|3,9502
|% 0,06
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|0,51
|
|Altın Gr.
|904
|905
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,30
|
Seans Raporu
10:27
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10:42KONKA
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10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 71 artarak (% 0.92 ) 2, 808
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10:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:40XU100
Endeks 2, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 6, 895.00 milyon TL de
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10:40KAPLM
Yüzde 5.08 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 918 adet işlem