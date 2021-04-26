***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.04.2021 11:47
***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Creditwest Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlı olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930830
BIST
14:311.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 21,33
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.368
En Düşük
1.344
14:318,3040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0648
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
14:3110,0445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0951
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0182
14:31474,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,20
|Açılış
|: 474,06
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,83
BIST En Aktif Hisseler14:31
|MAALT
|193,60
|6.470.840
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|13.251.020
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,51
|143.355
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.144.846
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|84.982
|% 10,00
|
|BJKAS
|7,88
|86.342.716
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|76.574.210
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|GLYHO
|3,65
|47.305.220
|% -6,65
|
|EREGL
|18,86
|803.427.653
|% 4,84
|
|GWIND
|5,93
|722.383.908
|% 6,65
|
|GARAN
|7,09
|692.682.202
|% 0,28
|
|THYAO
|11,74
|655.880.873
|% 4,17
|
|PETKM
|6,44
|621.515.549
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,10
|262.853.981
|% 0,96
|
|GWIND
|5,93
|722.383.908
|% 6,65
|
|GARAN
|7,09
|692.682.202
|% 0,28
|
|PETKM
|6,44
|621.515.549
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,83
|135.859.677
|% 1,67
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3015
|8,3040
|% -0,77
|
|Euro
|10,0382
|10,0445
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,4962
|11,5539
|% -0,74
|
|Frank
|9,0258
|9,0802
|% -1,07
|
|Riyal
|2,2052
|2,2163
|% -0,88
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|0,24
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|-15,00
|
|Tam
|3.114
|3.195
|-8,99
|
|Yarım
|1.505
|1.545
|-4,34
|
|Çeyrek
|755
|773
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,40
|64,40
|-1,02
|