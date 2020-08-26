***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) ile Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF) arasında düzenlenen kredi derecelendirme sözleşmesi yenilenmediğinden, DRC RATING tarafından 26.08.2019 tarihinde kamuoyuna duyurulan kredi derecelendirme raporu belirlenen kredi derecelendirme notları ile birlikte 26.08.2020 tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871253BIST