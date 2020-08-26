***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.08.2020 15:49
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) ile Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF) arasında düzenlenen kredi derecelendirme sözleşmesi yenilenmediğinden, DRC RATING tarafından 26.08.2019 tarihinde kamuoyuna duyurulan kredi derecelendirme raporu belirlenen kredi derecelendirme notları ile birlikte 26.08.2020 tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871253
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
18:058,7273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0193
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
18:05461,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,78
|Açılış
|: 461,22
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,86
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3723
|7,3769
|% -0,18
|
|Euro
|8,7141
|8,7273
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,6974
|9,7460
|% 0,02
|
|Frank
|8,0898
|8,1385
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9613
|1,9711
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|16,29
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,12
|
|B. Petrol
|46,15
|46,15
|-0,14
|