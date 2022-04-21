***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkovar Çevre Grup Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ninUzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR