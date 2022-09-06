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***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

06.09.2022 11:37
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kredi derecelendirme notları 7 Eylül 2021 tarihinde duyurulan Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme revizyon çalışmaları devam etmekte olup, en kısa sürede revize notları açıklanacaktır. Bu süreçte Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bilgi alışverişimiz devam ettiğinden mevcut kredi derecelendirme notlarımız geçerliliğini korumaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060461


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Altın Gr. 1.005 1.005 3,47  
Cumhuriyet 6.731 6.833 2,00  
Tam 6.769 6.825 13,00  
Yarım 3.298 3.338 7,00  
Çeyrek 1.654 1.670 4,00  
Gümüş.Ons 18,37 18,39 0,21  
Gümüş Gr. 10,79 10,81 0,15  
B. Petrol 95,15 95,15 -0,59  
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