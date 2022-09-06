***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.09.2022 11:37
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme notları 7 Eylül 2021 tarihinde duyurulan Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme revizyon çalışmaları devam etmekte olup, en kısa sürede revize notları açıklanacaktır. Bu süreçte Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bilgi alışverişimiz devam ettiğinden mevcut kredi derecelendirme notlarımız geçerliliğini korumaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060461
BIST
11:433.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 20,42
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
11:4318,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2388
En Düşük
18,1962
11:4318,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0777
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:431.004,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.004,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:41
|INVEO
|18,59
|130.444.262
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|52.167.666
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|6.680.709
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,10
|72.101.316
|% 9,33
|
|MTRKS
|38,52
|8.529.830
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.518.599
|% -9,95
|
|DYOBY
|19,26
|43.731.393
|% -7,40
|
|BJKAS
|7,48
|123.846.186
|% -7,20
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|YKBNK
|8,15
|4.773.674.731
|% 0,49
|
|EREGL
|32,42
|4.507.385.306
|% 4,65
|
|AKBNK
|14,80
|3.200.239.235
|% 4,30
|
|KRDMD
|13,77
|2.845.968.588
|% 6,91
|
|SISE
|26,20
|2.587.481.147
|% 1,79
|
|YKBNK
|8,15
|4.773.674.731
|% 0,49
|
|EKGYO
|4,41
|2.294.362.568
|% 0,68
|
|AKBNK
|14,80
|3.200.239.235
|% 4,30
|
|KRDMD
|13,77
|2.845.968.588
|% 6,91
|
|ISCTR
|10,00
|1.928.466.855
|% 3,73
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2120
|18,2415
|% 0,14
|
|Euro
|18,1499
|18,1604
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,9983
|21,1036
|% 0,34
|
|Frank
|18,5319
|18,6435
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8358
|4,8601
|% 0,08
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,47
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.769
|6.825
|13,00
|
|Yarım
|3.298
|3.338
|7,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,15
|
|B. Petrol
|95,15
|95,15
|-0,59
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:55XU100
Endeks 3, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 48, 255.00 milyon TL de
-
11:55KLKIM
Yüzde 5.83 oranında artışla 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 234, 400 adet işlem
-
11:52BURCE
Yüzde 7.08 oranında artışla 33.88 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 174 adet işlem
-
11:51AYGAZ
Yüzde 4.23 oranında artışla 48.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 038, 690 adet işlem
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, VESTL, KCHOL