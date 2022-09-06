***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/09/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme notları 7 Eylül 2021 tarihinde duyurulan Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme revizyon çalışmaları devam etmekte olup, en kısa sürede revize notları açıklanacaktır. Bu süreçte Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bilgi alışverişimiz devam ettiğinden mevcut kredi derecelendirme notlarımız geçerliliğini korumaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060461BIST