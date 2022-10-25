***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi6/9/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ninUzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlı olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074201BIST