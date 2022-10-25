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***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

25.10.2022 21:46
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6/9/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlı olarak teyit edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074201


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TSPOR 4,95 285.853.875 % 10,00  
AGYO 8,36 63.648.241 % 10,00  
ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
SANEL 11,66 7.089.999 % 10,00  
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Dolar 18,5993 18,6011 % 0,10  
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Frank 18,6206 18,7328 % 0,62  
Riyal 4,9347 4,9594 % 0,04  
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Altın Ons 1.653 1.653 3,64  
Altın Gr. 989 989 2,74  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.653 6.758 -11,00  
Yarım 3.242 3.301 -4,00  
Çeyrek 1.626 1.652 -2,00  
Gümüş.Ons 19,36 19,38 0,14  
Gümüş Gr. 11,59 11,61 0,10  
B. Petrol 91,21 91,21 0,00  
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