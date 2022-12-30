***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.12.2022 19:32
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Trust Capital Reinsurance Ltd'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-2 ve görünümü Pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091649
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0460
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0422
En Düşük
19,9038
18:051.093,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.093,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7066
|18,7189
|% 0,07
|
|Euro
|20,0185
|20,0342
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,5265
|22,6395
|% 0,09
|
|Frank
|20,1741
|20,2956
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9646
|4,9895
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,85
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.380
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.574
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|0,87
|