***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.04.2023 12:07
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme notları 21 Nisan 2022 tarihinde duyurulan Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme güncelleme çalışmaları devam etmekte olup, en kısa sürede revize notları açıklanacaktır. Bu süreçte Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bilgi alışverişimiz devam ettiğinden mevcut kredi derecelendirme notlarımız geçerliliğini korumaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140443
BIST
15:145.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,65
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1419,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1421,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1240
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:141.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.411.680
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.052.728
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.641.726
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,81
|274.665.862
|% -6,08
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|MEPET
|4,80
|56.596.392
|% -5,70
|
|AVGYO
|3,26
|15.398.427
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.055.403.899
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.411.680
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,00
|1.370.239.444
|% 7,82
|
|EREGL
|34,32
|1.344.294.416
|% -0,41
|
|KOZAL
|22,60
|1.032.853.896
|% -0,53
|
|EKGYO
|6,69
|516.201.826
|% -0,45
|
|ISCTR
|11,92
|817.623.980
|% 0,51
|
|YKBNK
|10,24
|660.605.041
|% 0,69
|
|AKBNK
|17,83
|1.030.390.190
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,60
|1.032.853.896
|% -0,53
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4009
|19,4080
|% 0,04
|
|Euro
|21,3626
|21,3703
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,0592
|24,1799
|% -0,01
|
|Frank
|21,6990
|21,8297
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1581
|5,1839
|% 0,02
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|8.912
|9.047
|-33,00
|
|Tam
|8.948
|9.071
|-69,00
|
|Yarım
|4.370
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.185
|2.227
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-0,25
|
Seans Raporu
15:14
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